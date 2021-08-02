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وُصفت بالموثوقة.. مفاجأة تحملها تسريبات عن "آيفون 13" ومزاياه

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وُصفت بالموثوقة.. مفاجأة تحملها تسريبات عن "آيفون 13" ومزاياه وُصفت بالموثوقة.. مفاجأة تحملها تسريبات عن "آيفون 13" ومزاياه
فيما تحدثت تقارير سابقة عن تأجيل إطلاقه لنقص رقائق مستخدمة في إنتاجه

وُصفت بالموثوقة.. مفاجأة تحملها تسريبات عن

تتوالى التسريبات المتعلقة بهاتف أبل الجديد "آيفون 13"، والمتوقع إطلاقه خلال العام الجاري، وآخرها الكشف عن عدد من المزايا الجديدة.

وتشير تسريبات وصفتها مجلة "فوربس" الأمريكية بـ"الموثوقة" و"المقربة من أبل"، إلى أن الإصدار الجديد من هاتف آيفون، سيأتي مع سماعات AirPods 3، وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".

ولم تكشف أبل عن معلومات تتعلق بالجيل الثالث من سماعات "إير بود"؛ إلا أن التسريبات تؤكد أن تصميمها سيعتمد على "إير بود برو"، مع ميزة الشحن اللاسلكي، وستأتي بسعر أعلى.

كذلك ستدعم السماعات الجديدة تحسينات عديدة كتلك المرتبطة بالمساعد الصوتي "سيري"، بالإضافة إلى تخفيف تأثيرات الصوت الخارجية أثناء المكالمات أو الاستماع للموسيقى، هذا إلى جانب إضافات في خيارات التحكم بمستوى الصوت والوظائف الأخرى.

وكانت تقارير قد تحدثت عن وجود نقص في الرقائق المستخدمة في إنتاج هواتف آيفون 13؛ الأمر الذي قد يؤجل إطلاقها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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