رئيس حقوق الإنسان الأرمن: سنستعرض انتهاكات أذربيجان أمام الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي

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اتهم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في أرمينيا، أرمان تاتويان، أذربيجان بارتكاب انتهاكات في منطقة جيغاركونيك، مضيفا أن ما يحدث في المنطقة من تعديات على حقوق المواطنة تخالف القوانين والأعراف الدولية.

ولفت إلى أن إطلاق النار على قرية نوراباك يمثل تهديدا لحياة المواطنين السكان.

وأضاف أن الأغنام لم تسلم من قصف أذربيجان في بعض المواقع الحدودية، حيث تمتع الزراعة لسكان الأرمن في بعض المناطق.

وأوضح المسؤول الحقوقي، أنه سيستعرض تقارير للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن الانتهاكات المستمرة من قبل أذربيجان.

وكانت قد اندلعت اشتباكات عنيفة مع أذربيجان في 27 سبتمبر الماضي وتوقفت في 10 نوفمبر بناء على اتفاق روسي بنشر 1960 جنديا من قوات حفظ السلام، وذلك بسبب إقليم ناجورنو كارابخ.

ولاتزال حدة التوتر تتصاعد بين البلدين في ظل اتهامات متبادلة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.