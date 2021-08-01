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رفع 100 طن تراكمات قمامة وأتربة في أسوان

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رفع 100 طن تراكمات قمامة وأتربة في أسوان رفع 100 طن تراكمات قمامة وأتربة في أسوان

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أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بضرورة تنظيم الحملات اليومية لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، بجانب رفع الإشغالات وفتح الطرق أمام المارة من المواطنين، علاوة على صيانة أعمدة الإنارة، وإزالة الإعلانات المخالفة التي تشوه المنظر العام للشوارع والميادين، وذلك ضمن جهود المحافظة لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ بحسب بيان، الأحد، على الأستمرار في متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة المستجد، مع تفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية ووسائل النقل بالألتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن .

من جانبها قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برفع 100 طن من تراكمات القمامة والمخلفات والأتربة بمنطقة الكشاف.

المصرى اليوم

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