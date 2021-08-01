«أخفى دبابة وطوربيد ومدفع مضاد للطائرات».. مُسن ألماني ينتظر توقيع غرامة 500 ألف يورو

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ينتظر رجل مسن ألماني يبلغ من العمر 84 توقيع عقوبة وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف يورو، بعدما عثرت السلطات الألمانية على دبابة بانثر من الحرب العالمية الثانية، ومدفع مضاد للطائرات، وطوربيد في منزل الرجل.

وذكر موقع «بيزنس إنسايدر»، يعمل فريق من المدعين العامين والمحامين، على التفاوض بشأن العقوبة بحق الرجل الألماني المتقاعد البالغ من العمر 84 عامًا، ويقول الدفاع بأن الأسلحة لم تعد تعمل، وبالتالي لا تنتهك هذا التشريع، وما قد يحمله غرامة أقل قدرها 50 ألف يورو.

ويعترض المدعون العامون على تفسير دفاع المتقاعد الألماني؛ إذ يعتبرون بأنه لا يزال من الممكن استخدام تلك الأسلحة، ومن المقرر أن ينتهي نظر القضية في أغسطس 2021.

وقال محامي الرجل المسن، إن متحفًا أمريكيًّا يريد شراء دبابة «بانثر» التي تعود إلى حقبة الحرب، مع اهتمام هواة جمع الأسلحة بـ70 بندقية هجومية والعديد من المسدسات التي يملكها المتهم، وتم اكتشاف الأسلحة في الطابق السفلي بمنزل المتقاعد الألماني في عام 2015، بعد إبلاغ السلطات المحلية بمحتوياته في وقت الحرب، بعد البحث في الممتلكات عن أعمال فنية تعود إلى الحقبة النازية.