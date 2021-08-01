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قفشة يوجه رسالة لجماهير الأهلي حول احترافه في الميركاتو الصيفي 2021 .. صورة

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قفشة يوجه رسالة لجماهير الأهلي حول احترافه في الميركاتو الصيفي 2021 .. صورة قفشة يوجه رسالة لجماهير الأهلي حول احترافه في الميركاتو الصيفي 2021 .. صورة

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محمد مجدي قفشة، يوجه رسالة قوية لجماهير النادي الأهلي خلال الفترة الهامة التي يمر بها ناديه خاصة ومنافسته على لقب الدوري المصري مع غريمه التقليدي نادي .

قفشة رد خلال رسالته الذي نشرها عبر موقعه الرسمي إنستجرام، على أسئلة كثيرة تدور في أذهان جماهير وعشاق الأهلي وقفشة، وأهمها، احتراف محمد مجدي قفشة خلال الفترة المقبلة ورحيله عن صفوف الأهلي.

قال قفشة عبر رسالته، «سنتين مروا على انتقالي للنادي الاهلي، افضل حاجة حصلت في حياتي على مستوي مسيرتي في الرياضة وكرة القدم، مكنتش اتخيل الوقت يمر بالسرعة دي، بفضل الله سنتين بطولات كبيرة وانجازات كثيرة، قبل ما اجي الاهلي كان ممكن اقول دي بطولات كثيرة جدا، بعد ما لعبت وفهمت طبيعة النادي وجمهوره طلعوا مش كفاية لان مفيش كفاية في الاهلي، أن شاء الله إن كان لينا نصيب نعيش معا الاهلي سنين وبطولات وإنجازات لان اغلي حاجة في النادي ده الوقت يا تخرج منه كاتب التاريخ ،يا تخرج منه تاريخ لم يكتب، شكرا جدا على كل كلامكم الطيب ومشاعركم الجميل».

وتعد رسالة قفشة تأكيد منه على عدم رحيله من النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه أصبح لاعبا مهما في تشكيلة الفريق ويمثل قوة كبيرة في الجانب الهجومي.

المصرى اليوم

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