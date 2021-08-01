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النيابة العامة: هذا ما يجب أن يفعله المسافرون القادمون للمملكة على رحلات دولية

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على السلطة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة عند حدوث أي حالة تثير قلقًا واسعًا

النيابة العامة: هذا ما يجب أن يفعله المسافرون القادمون للمملكة على رحلات دولية

قالت النيابة العامة: إنه يجب على المسافرين القادمين إلى على رحلات دولية، والمسؤولين عن وسائل النقل ومشغليها عبر منافذ الدخول، الإفصاح عن زياراتهم لأي من الدول الموبوءة بتفشي أو أي من سلالاته المتحورة، والالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية لمنع وفادة الأمراض ذات الأثر الوخيم على الصحة. مشيرة إلى أن تعمد عدم المبادرة إلى الإفصاح عن ذلك يرتب المساءلة الجزائية المشددة.

وتابعت: "على السلطة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة الموضحة تفصيليًّا في اللائحة التنفيذية في هذا النظام، وذلك عند حدوث أي حالة طارئة تثير قلقًا دوليًّا".

وأضافت: "دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يُعاقَب بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، ويتحمل المخالِف، أو مشغِّل‎ وسيلة النقل أو مالكها أي ضرر ينتج من مخالفته".

وأكدت أنه إذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل جرمي تُحال القضية إلى النيابة العامة مع المتهم تمهيدًا لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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