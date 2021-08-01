أخبار عاجلة

انفجار آخر في عكار.. وسعد الحريري يدعو لاستقالة عون -
"ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها -
"الصقيه" يتكفل بتسديد مستحقات الكفاءة المالية لنادي النصر -
الاجتماع الثاني لفريق الرؤى والموجهات المستقبلية المشترك بدول مجلس التعاون -
بالفيديو.. مغردون يذكرون بما قاله بوش وبايدن عن "طالبان" -
برنامج "صُنِعَ في السعودية" يستضيف "المراعي" -
بسبب الحرائق.. إخلاء للسكان في مناطق بـ القدس -
حملة موسعة للنظافة والتجميل بمدينة سيدي سالم -
وزيرة التضامن: فتح باب التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة -
الفنان حسن عبدالفتاح يشارك في فيلم «مينى بار» (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أنشطة فنية وثقافية متنوعة بفروع ثقافة الأقصر

Print
أنشطة فنية وثقافية متنوعة بفروع ثقافة الأقصر أنشطة فنية وثقافية متنوعة بفروع ثقافة الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان «ما هو المتجر الإلكتروني» أوضحت زينب فراج تعريف المتجر الإلكتروني ومميزاته للجمهور وأصحاب الأعمال.

كما عقد أيضًا القصر محاضرة بعنوان «القصة المصورة وتأثير على نشأة وتطور الطفل» ألقتها فتح الله، بجانب محاضرة بعنوان «ماهو التسويق الرقمي» تحدثت زينب فراج عن تعريف التسويق الرقمي، والفرق بينه والتسويق التقليدي، بالإضافة لمحاضرة بعنوان «جماليات الخط العربي» ألقاها د. أحمد جمال، وقدم القصر عرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية.

كما عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان «الانتماء واجب وطني» أوضح عمرو عبدالصبور مفهوم الانتماء وإبعاده، كذلك عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان «أهمية مكتبة الإسكندرية في العلم» تحدث العادلي حسان عن أقسام المكتبة، وعدد الكتب في كل قسم، وتاريخ افتتاح المكتبة، وأنواع المكتبات بداخلها .

فيما نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة بورتريه «رسم الطبيعة» مع عبدالرحمن كمال، ونفذ قصر ثقافة الطفل ورشة اشغال يدويه عمل فازة ورد، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية أمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم بعنوان «في قلب الصيف».

بينما ناقش قصر ثقافة الطارف كتاب بعنوان «ضحى الإسلام» للمؤلف أحمد أمين ناقشه محمد على، ونفذ قصر ثقافة حوض الرمال دوري ثقافي فنى تناول اسئلة فنية وثقافية وعامة، وقدم القصر العاب ترفيهية لرواده من الطفال بجانب تقديم جوائز لهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انهيار الفنانة شيرين خلال تشييع جثمان دلال عبد العزيز

انهيار الفنانة شيرين خلال تشييع جثمان دلال عبد العزيز

كيف فشل الإتفاق بين برشلونة وميسي؟.. إلـ«شيرينجيتو» تكشف الأسباب

كيف فشل الإتفاق بين برشلونة وميسي؟.. إلـ«شيرينجيتو» تكشف الأسباب

عمر كمال: محمد رمضان لا يستحق لقب «نمبر 1».. وشيرين نجمة مصر الأولى

عمر كمال: محمد رمضان لا يستحق لقب «نمبر 1».. وشيرين نجمة مصر الأولى