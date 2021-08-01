أنشطة فنية وثقافية متنوعة بفروع ثقافة الأقصر

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نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان «ما هو المتجر الإلكتروني» أوضحت زينب فراج تعريف المتجر الإلكتروني ومميزاته للجمهور وأصحاب الأعمال.

كما عقد أيضًا القصر محاضرة بعنوان «القصة المصورة وتأثير على نشأة وتطور الطفل» ألقتها شيرين فتح الله، بجانب محاضرة بعنوان «ماهو التسويق الرقمي» تحدثت زينب فراج عن تعريف التسويق الرقمي، والفرق بينه والتسويق التقليدي، بالإضافة لمحاضرة بعنوان «جماليات الخط العربي» ألقاها د. أحمد جمال، وقدم القصر عرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية.

كما عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان «الانتماء واجب وطني» أوضح عمرو عبدالصبور مفهوم الانتماء وإبعاده، كذلك عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان «أهمية مكتبة الإسكندرية في العلم» تحدث العادلي حسان عن أقسام المكتبة، وعدد الكتب في كل قسم، وتاريخ افتتاح المكتبة، وأنواع المكتبات بداخلها .

فيما نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة بورتريه «رسم الطبيعة» مع عبدالرحمن كمال، ونفذ قصر ثقافة الطفل ورشة اشغال يدويه عمل فازة ورد، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية أمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم بعنوان «في قلب الصيف».

بينما ناقش قصر ثقافة الطارف كتاب بعنوان «ضحى الإسلام» للمؤلف أحمد أمين ناقشه محمد على، ونفذ قصر ثقافة حوض الرمال دوري ثقافي فنى تناول اسئلة فنية وثقافية وعامة، وقدم القصر العاب ترفيهية لرواده من الطفال بجانب تقديم جوائز لهم.