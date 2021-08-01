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زراعة 1500 شجرة مثمرة بمدينة سيدي غازي

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زراعة 1500 شجرة مثمرة بمدينة سيدي غازي زراعة 1500 شجرة مثمرة بمدينة سيدي غازي

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شهدت مدينة سيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ، حملات رفع كفاءة الإنارة، وحملات للنظافة، وإزالة الإشغالات، إضافة لمشاركة علي سلامة، رئيس مركز ومدينة سيدي غازي في زراعة 1500 شجرة مثمرة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

وبحسب بيان، الأحد، أشرف على سلامة، رئيس مدينة سيدي غازي، على الحملات المتعددة التي شهدتها المدينة منها رفع كفاءة النظافة العامة، ورش الشوارع الرئيسية والفرعية، وإصلاح كسر مياه وكسح المياه نتيجة.

وقال على سلامة، رئيس مدينة سيدى غازى ،أنه تم زراعة 1500 شجرة مثمرة ،ضمن حملة مستمرة لعدة أيام لزراعة الأشجار المثمرة، كما تابع أعمال لتجميل مدخل المدينةرفع كفاءة الطرق وحملة نظافة مكبرة بقرية ابو منيسى التابعة للوحدة المحلية بسيدي غازي.

المصرى اليوم

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