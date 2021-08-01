ترميم صالة الأعمدة الكبرى لمعبد الكرنك تمهيدا لتنظيم احتفالية ضخمة لافتتاح مشروع تطوير طريق الكباش

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أنهى فريق الترميم من وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع عدد من خريجي أقسام الترميم بجامعتي الأقصر وجنوب الوادي ومعهد الترميم بالأقصر من ترميم ما يقرب من ٦٠٪ من أعمال ترميم العمود الأول بصالة الأعمدة الكبري بمعبدالكرنك وإظهار ألوانه الأصلية، وذلك بعد إزالة آثار التلف التي سببتها عوامل التعرية وجاري استكمال أعمال الترميم لباقي الأعمدة تباعا.

صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، موضحا أن أعمال الترميم الجارية بصالة الأعمدة الكبري بمعبدالكرنك سوف تشمل ترميم الأعمدة التي على هيئة زهرة البردي المفتوح كمرحلة أولي ثم باقي الأعمدة كمرحلة ثانية، وذلك تمهيدا للافتتاح الوشيك لمشروع تطوير طريق الكباش في احتفالية كبري.

وعن أعمال الترميم بمعبدالكرنك أشار الأستاذ غريب سنبل استشاري الحفظ والترميم بالمجلس الآعلي للآثار، إلى أنها تشمل صالة الأعمدة الكبرى حيث جاري العمل الآن على إزالة الأتربة ومعالجة آثار عوامل التعرية من على الأعمدة والبالغ عددها ١٣٤ عمودًا وارتفاع كل واحد منها نحو ٢٠ مترًابالاضافة إلى ترميم الزخارف والكتابات الهيروغليفية بها وإظهارها بشكل واضح، لافتا إلى أن أعمال الترميم شملت أيضا تمثال الملك تحتمس الثاني الموجود بالصرح الثامن بمعبدالكرنك.

وأضاف انه جاري أيضا البدء في مشروع ترميم صالة الأعمدة بمعبدالأقصر، مؤكدا على أن الأعمال بالمعبدين تتم بناء على دراسات علمية دقيقة قام بها فريق العمل للوقوف على أنسب طرق الترميم والتي تتناسب مع الحالة الراهنة للأثر، وتتسق مع الأسس العلمية التي أقرتها المواثيق الدولية.