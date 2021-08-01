أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية التشيك تطورات القضية الفلسطينية

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استقبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الأحد، «جاكوب كولهانيك» وزير خارجية جمهورية التشيك، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة حيث أجرى الطرفان جلسة مباحثات موسعة تناولت عدة قضايا اقليمية هامة.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أن أبوالغيط أثني خلال اللقاء على علاقات الصداقة التاريخية بين جمهورية التشيك ودول المنطقة العربية عموماً، وهي العلاقات التي تمتد منذ سنوات طويلة وتغطي شبكة كبيرة من المصالح المشتركة بين الجانبين.

وأوضح المصدر أن الأمين العام وفي إطار الصداقة المشار اليها، شرح للوزير الضيف موقف الجامعة العربية من بعض المواقف التي اتخذتها جمهورية التشيك من القضية الفلسطينية سواء في اطار الأمم المتحدة أو خارجه والتي ينظر الجانب الفلسطيني والعربي اليها باعتبار أن من شأنها الإضرار بالحقوق الفلسطينية أو النيل من مكانة القدس ووضعيتها القانونية كأرض تحت الاحتلال، في اشارة إلى إقدام التشيك على افتتاح مكتب دبلوماسي في المدينة المحتلة.

وأوضح الوزير التشيكي موقف بلاده حيث اشار إلى احترامها أسس حل الدولتين وانضمامها لعناصر الموقف الاوروبي في معظمها ولتفق على استمرار الحوار بين الطرفين في هذا الموضوع.

وأضاف المصدر أن الأمين العام أعرب عن تطلعه لأن تراجع براج بعض مواقفها الاخيرة والتي اتسمت بالانحياز للطرف الإسرائيلي على حساب الحقوق الفلسطينية المستقرة، والمؤيدة بالقانون الدولي، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول كذلك عدداً من الموضوعات الإقليمية الأخرى، من بينها الأزمة السورية.