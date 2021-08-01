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الأندية التي تستطيع تسجيل اللاعبين الجدد في فترة التسجيل الأولى.. تعرف عليها

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حتى تاريخ 1 أغسطس الجاري

الأندية التي تستطيع تسجيل اللاعبين الجدد في فترة التسجيل الأولى.. تعرف عليها

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن الأندية التي تستطيع تسجيل اللاعبين الجدد خلال في فترة التسجيل الأولى (الصيفية) للموسم الرياضي 2021/2022م، حتى تاريخ الأول من شهر أغسطس الجاري.

وأشار الاتحاد إلى أن 6 من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمقدورها التسجيل وهي التي حصلت على شهادة الكفاءة المالية ( أبها، الفتح، الفيصلي، ضمك، الهلال، الاتفاق ).

فيما ستكون أندية ( الدرعية، العدالة، القادسية، والخلود) من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين قادرة على تسجيل اللاعبين لحصولها على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة.


في حين يحق لـ8 أندية من دوري الدرجة الثانية تسجيل اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وهي (الرياض، الريان، الصقر، القيصومة، النعيرية، الوشم، عفيف، طويق).

ولا تزال أندية النصر والاتحاد والشباب والأهلي تبذل مساعيها لسداد الديون ليتاح لها تسجيل لاعبيها الأجانب والسعوديين، حيث لم يتبق سوى 10 أيام على انطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، ولم تحصل حتى الآن جل أندية دوري المحترفين على شهادة الكفاءة المالية التي تسمح لها بقيد لاعبيها الجدد في قوائمها للموسم القادم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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