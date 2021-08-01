رسالة قوية من أفشة بعد مرور عامين على انضمامه للأهلي

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وجه محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة للجماهير بمناسبة مرور عاميين على انضمامه للفيرق الأحمر قادمًا من نادي بيراميدز.

وكتب أفشة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل «انستجرام» :«سنتين مروا على انتقالي للنادي الأهلي، أفضل حاجة حصلت في حياتي على مستوى مسيرتي في الرياضة وكرة القدم».

وأضاف :«مكنتش متخيل الوقت يمر بالسرعة دي، بفضل الله سنتين بطولات كبيرة وإنجازات كثيرة»، مضيفًا :«قبل ما اجي الأهلي كان ممكن أقول دي بطولات كثيرة جدًا، بعد ما لعبت وفهمت طبيعة النادي وجمهوره طلعوا مش كفاية لأن مفيش كفاية في الأهلي».

وتابع:«إن شاء الله إن كان لينا نصيب نعيش مع الأهلي سنين وبطولات وإنجازات لأن أغلى حاجة في النادي ده الوقت يا تخرج منه كاتب التاريخ، يا تخرج منه تاريخ لم يكتب»، مضيفًا:«شكرًا جدًا على كل كلامكم الطيب ومشاعركم الجميلة».