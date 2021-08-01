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ضبط 400 عبوة بيطرية فاسدة في مخزن أدوية بدون ترخيص بالحامول

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ضبط 400 عبوة بيطرية فاسدة في مخزن أدوية بدون ترخيص بالحامول ضبط 400 عبوة بيطرية فاسدة في مخزن أدوية بدون ترخيص بالحامول

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نجحت مديرية بكفر الشيخ، الأحد، في ضبط مخزن أدوية بيطرية بدون ترخيص، بداخله 400 عبوة منتهية الصلاحية ومحظور تداولها، بدائرة مركز الحامول.

وأكدت معلومات لمديرية التموين بكفر الشيخ، برئاسة عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، قيام أحد الأشخاص بإدارة مخزن لتجارة الأدوية البيطرية بدون ترخيص، بدائرة مركز الحامول، وتجميعه أدوية منتهية الصلاحية ومحظور بيعها بالأسواق، وبيعها لأصحاب المكاتب البيطرية ومزارع الدواجن والماشية.

ووجّه وكيل الوزارة التموين بكفر الشيخ، بتشكيل حملة تموينية، ضمت رضا داود، وحمدي النوساني، بالرقابة التموينية بالمديرية، بالاشتراك هبة البنا، ورزق العدوي، إدارة تموين الحامول، لاستهداف مقر المخزن المشار إليه.

وتمكنت الحملة من مداهمة مقر المخزن، وعُثرت بداخله على 400 عبوة أدوية بيطرية سعة 1 لتر، وجميعها منتهية الصلاحية ومحظور الاتجار فيها أو تداولها بالأسواق.
وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم برقم 2185 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

المصرى اليوم

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