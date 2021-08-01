غرق طفل بأحد شواطئ العين السخنة

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لقي الطفل سليمان ج س 11 سنة مصرعه غرقًا بأحد الشواطئ بالسخنة أثناء رحلة استجمام مع أسرته.

على الفور وجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير إسعاف السويس، بسيارة إسعاف وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

كانت الأجهزة الامنية بمديرية أمن السويس تلقت بلاغا بانتشال جثة لطفل بشاطئ السادات وبالانتقال والتحديات تبين انها للطفل سليمان ج ١١ سنة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتبين أن الطفل كان انطلق مع اسرته لقضاء مصيف بالسخنة وغرق لعدم اجادته السباحة حيث سيتم الدفن بمقابر الأسرة في محافظة الفيوم.