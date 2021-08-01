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الإسماعيلي يستعد لبيراميدز بثنائية في الطائي السعودي

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الإسماعيلي يستعد لبيراميدز بثنائية في الطائي السعودي الإسماعيلي يستعد لبيراميدز بثنائية في الطائي السعودي

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي الفوز على فريق الطائي السعودي بهدفين دون رد، خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الإسماعيلية، ضمن برنامج اعداد الفريق لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

سجل الهدفين كل من التونسي فخر الدين بن يوسف والناميبي بنسون شيلونجو.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز المقرر لها الأربعاء المقبل، على الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل ضم..

حارس مرمى.. محمد فوزي

خط الدفاع.. حسين السيد، مروان الصحراوي، باهر المحمدى، عبدالله جمعة.

خط الوسط.. محمد عادل، محمود دونجا، محمد صادق، أحمد مدبولى، محمد عبدالسميع.

خط الهجوم.. شكري نجيب.

وشارك في الشوط الثاني كل من.. محمد الشامى وفخر الدين بن يوسف وشيلونجو ومحمد حسن وعماد حمدى وعمر الوحش.

الإسماعيلي على مدار الشوطين كان الأكثر استحواذا على مجريات اللقاء لحين ترجمة تلك السيطرة لهدفين بمهارة من الثنائي المحترف قبل نهاية المباراة.

المصرى اليوم

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