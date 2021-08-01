الثقافي الكوري ينظم مهرجان الكي بوب.. وعروض لفرقة «بي تي إس» الشهيرة

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نظّم المركز الثقافي الكوري في مصر التصفيات المحلية لمهرجان الكى بوب الدولي لعام 2021 على المسرح المكشوف بدار الأوبرا، بمشاركة 8 فرق من محبي الكي بوب في مصر.

ويشارك في مهرجان الكي بوب الدولي وزارة الخارجية الكورية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة وهيئة الإذاعة الكورية «كي بي إس» باعتبار أنها مسابقة سنوية تجمع محبي الموسيقى والرقص الكوري من شتى بقاع العالم وتستضيفها مدينة تشانج وون بكوريا الجنوبية. وقد تم تطوير المهرجان بحيث أصبح أداة فاعلة لتعزيز شعبية الموجة الثقافية الكورية «هاليو» في مختلف دول العالم.

وتسعى المسابقة التمهيدية إلى إتاحة الفرصة لمحبي الكي بوب في مصر لإظهار مواهبهم في عروض الكى بوب الراقصة. وقدم جميع المشاركين عرضاً لفرقة بي تي إس الكورية ذائعة الصيت، حيث يحتفي مهرجان هذا العام بالنجاحات التي حققتها الفرقة على الصعيد الدولي بحيث تصنف الآن كواحدة من الفرق الأكثر شعبية على مستوى العالم.

وقال مدير المركز الثقافي الكوري في القاهرة، أوه سونج هو، مدير المركز الثقافي الكوري، أن فرقة بي تي إس تسهم شأن فرق الكى بوب الكورية في تعزيز الاهتمام بالثقافة الكورية فضلاً عن اللغة والسينما والدراما والأزياء والأطعمة الكورية، معربا عن تقديره لمحبي الكى بوب في مصر، مشيرا إلى أن المركز سيواصل دعمه لأنشطتهم الساعية إلى تعزيز التفاهم المتبادل بين مصر وكوريا الجنوبية.

واختارت لجنة التحكيم 4 فرق للمشاركة في مهرجان الكى بوب الدولي الذي سيتم تنظيمه أونلاين هذا العام بسبب جائحة كورونا ومن المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل بكوريا الجنوبية.

وفاز فريق فتيات «جلتيش جانج” بالمركز الأول، في حين كان المركز الثاني من نصيب فرقة»بلاك إيجل«. وفازت يارا محجوب بالمهركز الثالث بينما حصدت فرقة»أدلفا«المركز الرابع.