«زي النهارده».. وفاة الشاعر اللبناني بشارة الخوري 31 يوليو 1968

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فى قصيدته التى تغنت بها فيروز قال: «يـا عاقد الـحاجبين على الجبين اللجين/ إن كنت تقصد قتلى قـتلتنى مـرتين/ تَـمر قـفز غزالٍ بين الرصيف وبينى/ وما نصبت شباكى ولا أذنت لعينى/ تبدو كأن لا ترانى ومـلء عينك عينى/ ومـثل فعلك فعلى ويلى من الأحمقين». وهو القائل فى قصيدة «جفنهُ علَّم الغزلْ»: «يا حبيبى، أكُلَّما ضمنا للهوى مكان/ أشعلوا النار حولنا فغدونا لها دخان/ قل لمن لام فى الهوى هكذا الحسن قد أمر/ إن عشقنا.. فعذرنا أن فى وجهنا نظر" وفى قصيدته «عش أنت» قال: «عش أنت إنى مت بعـدك/ وأطل إلى ما شئـت صـدك/ كانت بقايا للغرام بمهجتى فختمت بعدك»هذا هو بشارة الخورى، المعروف باسم الأخطل الصغير لاقتدائه بالشاعرالأموى الأخطل التغلبى.وهومولود فى 1885، بيروت وتوفى فيها"زي النهارده"فى 31 يوليو 1968،وقد تلقى تعليمه الأولى فى الكُتّاب، ثم أكمل فى مدرستى الحكمة والفرير وغيرهما، وأنشأ جريدة البرق 1908 ،واستمرت فى الصدور حتى أغلقتها السلطات الفرنسية فى 1933، وكانت حياته سلسلة من المعارك الأدبية والسياسية للدفاع عن أمته ضد الاستعماروتأثر بحركات التجديد فى الشعرالعربى، ومن مجموعاته الشعرية ديوان الهوى والشباب، وديوان شعر الأخطل الصغير وقد كرم فى لبنان والقاهرة وتسلم مسؤولية نقابة الصحفيين 1928،وأنشأ حزبا سياسيا عرف باسم حزب الشبيبة اللبنانية، وانتخب رئيسا لبلدية برج حمود 1930وهناك قصة حول إذاعة قصيدة"عش أنت"حدثت فى أبريل 1970، تقول إن فريد الأطرش ذهب إلى الإذاعة وقابل فاروق شوشة وقال له: أطلب منك أن تذيع الحفل الذى سوف أحييه فى الربيع، فقال فاروق شوشة: هناك قواعد تحكم الإذاعة وهى التى تقوم بترشيح من يقوم بالإذاعة، فقال فريد الأطرش: قبل ظهورى على المسرح اقرأ القصيدة التى سأغنيها وهى (عش أنت) والتى استمعت إليها، لأول مرة، عبر برنامجك «لغتنا الجميلة»، كان حفل فريد متزامناً مع حفل لعبدالحليم حافظ وواجهت الإذاعة مأزقا فى أى الحفلين يذاع على الهواء! فكان قرارها نقل حفل فريد على الهواء عبر صوت العرب، باعتباره ينتمى لبلد عربى، وأن يذاع حفل عبدالحليم على البرنامج العام كمطرب مصرى.