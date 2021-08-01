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عضو «الضمور العضلي» تكشف خطوات علاج المرضى ضمن مبادرة الرئيس مجانًا

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عضو «الضمور العضلي» تكشف خطوات علاج المرضى ضمن مبادرة الرئيس مجانًا عضو «الضمور العضلي» تكشف خطوات علاج المرضى ضمن مبادرة الرئيس مجانًا

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قالت الدكتورة مي حسين عضو اللجنة العلمية العليا للضمور العضلي، إن التواصل مع اللجنة لعلاج الحالات عبر الخط الساخن برقم 106 وتسجيل البيانات وأهمها عنوان السكن.

وأضافت «حسين» خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أنه «مع تسجيل العنوان يتم توجيه المريض مباشرة للعيادة القريبة منه التي تستقبل حالات الضمور العضلي مؤكدة وجود 24 عيادة تغطي معظم المحافظات».

وتابعت: «المريض منذ وصوله يتم فحصه إكلينيكا وفور التاكد من أنه مريض ضمور عضلي يتم عمل التحاليل والآشعات اللازمة وكل ذلك بالمجان وفقا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح »، مشيرة إلى أنه «يتم تحديد مدى القابلية للعلاج الجيني وعلى ضوء ذلك يتم التوجيه إلى المركز في القاهرة تلقي العلاج الجيني أو تحديد وسيلة العلاج المناسبة خاصة أن العلاج الجيني يصلح حتى سن سنتين فقط».

المصرى اليوم

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