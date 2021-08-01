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مصرع وإصابة 5 في تصادم سيارتين بوسط سيناء

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مصرع وإصابة 5 في تصادم سيارتين بوسط سيناء مصرع وإصابة 5 في تصادم سيارتين بوسط سيناء

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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين في منطقة وسط سيناء، الأحد، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء، إخطارًا بتصادم ميكروباص تابع لمديرية الصحة مع سيارة نقل، أثناء سيرهما على طريق«العريش/ الحسنة» في منطقة بغداد بوسط سيناء.

أسفر الحادث عن مصرع محمد شعبان، مهندس، ومحمد أحمد كمال، وإصابة الدكتور أسامه سالم أحمد، مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة، بكسر بالذراع الأيسر والفخذ الأيسر وكسر بالفك السفلي، والدكتور مصطفى سامي، باشتباه كسر بالقدم اليسرى، ونشأت عبدالحكيم ،سائق، بكسور متعددة بالجسم.

تم نقل الجثث إلى ثلاجة مستشفي العريش العام، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

المصرى اليوم

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