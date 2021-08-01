زيادة عدد الشركات الناشئة و اتاحة تمويلات مقابل شراكات

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نجحت ثماني شركات مصرية ناشئة في إتمام الدورة السادسة عشرة من برنامج Flat6Labs للتمويل الأولي، وذلك بعد حصولهم على أكثر من ٢٣٠ ساعة من التدريب في ريادة الأعمال عبر الإنترنت بهدف مساعدتهم على توسيع قاعدة عملائهم وتحسين العروض التي يقدمونها والتوسع في أسواق جديدة وبناء شراكات استراتيجية.

يهدف برنامج التمويل الأولي من Flat6Labs في القاهرة إلى تعزيز الاقتصاد المصري من خلال تقديم ما بين ١٨ إلى ٢٠ شركة ناشئة جديدة واعدة إلى سوق رأس المال الاستثماري المحلي كل عام. جاء اختيار الشركات الناشئة الثمانية بعد تصفيات شملت حوالي ١٠٠٠ طلب قُدمت من كافة أنحاء مصر.

وقال ألبرت ملاطي، المدير التنفيذي لبرنامج Flat6Labs للتمويل الأولي اننا نشهد تطور في بيئة الشركات الناشئة في مصر،ويزداد عدد المتقدمين لبرنامج التمويل الأولي كما ان هناك ارتفاع في جودة الشركات الناشئة المؤهلة التي تقدم طلبات وتنضم إلى برنامجنا".

تلقت كل شركة ناشئة جولة تمويل أولية، تبدأ التمويلات من 500 الف جنيه وتصل إلى 750 الف جنيه في شكل تمويل نقدي مقابل ما يصل إلى ١٠ ٪ من ملكية الشركة.