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"فايزر" و"موديرنا" ترفعان اللقاحات بعد زيادة الطلب

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"فايزر" و"موديرنا" ترفعان أسعار اللقاحات بعد زيادة الطلب "فايزر" و"موديرنا" ترفعان اللقاحات بعد زيادة الطلب
الزيادة لا تقل عن 4 يورو للجرعة

رفعت شركتا فايزر ومودرنا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في أحدث عقود التوريد الخاصة بهما في الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم (الأحد).

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن العقود التي شوهدت، أن السعر الجديد لجرعة "فايزر" 19.50 يورو (23.15 دولارًا) مقابل 15.50 يورو في السابق؛ وفقاً لـ"سبوتنيك".

وأضافت أن سعر لقاح موديرنا الجديد أصبح 25.50 دولاراً للجرعة، وهو ما يعني ارتفاعه؛ حيث كان حوالي 19 يورو في صفقة الشراء الأولى، لكنه أقل من 28.50 دولاراً المتفق عليه سابقاً؛ لأن الطلب قد زاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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