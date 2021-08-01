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مليار و150 مليون جنيه ضرائب ورسوم محصلة بجمارك دمياط خلال يونيو

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مليار و150 مليون جنيه ضرائب ورسوم محصلة بجمارك دمياط خلال يونيو مليار و150 مليون جنيه ضرائب ورسوم محصلة بجمارك دمياط خلال يونيو

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أفرجت الإدارة المركزية لجمارك دمياط برئاسة أشرف عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط خلال شهر يونيو 2021 عن مشمول 3207 شهادات جمركية، وذلك لكافة السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة، منها الأرز والقمح وقطع غيار سيارات وموتوسيكلات والأعلاف والأقمشة والمصنوعات النسيجية والأبلاکاش والتفاح.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 254 مليونًا و238 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 758 مليونًا و209 آلاف جنيه، بينما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 136 مليونًا و919 ألف جنيه.

كما بلغت قيمة الإعفاءات الناتجة عن الاتفاقيات 354 مليون جنيه، 973 ألف جنيه خلال نفس الفترة.

وخلال شهر يونيو 2021 أيضا قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط بتصدير مشمول 2059 بیانا جمركيا تحت نظم التصدير المختلفة (نهائي- سماح مؤقت – دروباك) بقيمة بلغت 4 مليارات و64 مليونا و998 ألف جنيه، وذلك لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة، منها رمل سیلکا وخردة حديد إستانلس وعلف نباتى وبرسیم وبلوكات رخام.

كما تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك دمياط خلال شهر يونيو بحوالى 16 مليونًا و270 ألف جنيه.

وحصلت الإدارة العامة للمنافذ رسوم زيادة وزن بمبلغ 3 ملايين و659 ألف جنيه.

وقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع بتحصيل مبلغ 988 ألفًا و745 جنيهًا حصيلة بيع عن 16 لوط بالمزاد.

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المحصلة لجمارك دمياط خلال شهر يونيو 2021 حوالي مليار و149 مليونًا و367 ألف جنيه.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورمحمد معيط، وزير المالية، وحرصا من الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير على المواطنين.

المصرى اليوم

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