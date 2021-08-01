جمارك سفاجا تضبط 14 محاولة تهرب جمركي

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة محمد الشاذلى القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 14 محضر محاولة تهرب جمركى لعدد من الأسلحة البيضاء والهواتف المحمولة والسجائر والشيش الإلكترونية وكمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل والملابس الجاهزة بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وافاد بيان لمصلحة الجمارك بانه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة برئاسة طلعت أحمد إسماعيل مدير إدارة الحركة تم الإشتباه في الأمتعة الشخصية ل 14 راكب قادمين من السعودية والكويت وبتفتيشها تبين وجود 19 شيشه الكترونيه و31 سيجاره الكترونيه و29 هاتف محمول ماركة أيفون وسامسونج و4 خنجر و20 مطواه مختلفة الاشكال والاحجام و1856 شال صوف رجالي و2285 قطعة ملابس جاهزه جديده متنوعه و400 علبة بارفان ماركات عالمية و1394 قطعة مستحضرات تجميل متنوعه و237 راوتر مقوي شبكات و959 علبة مكمل غذائي و60 جركن سائل مكمل غذائي وجهاز إزالة الشعر بالليزر مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 4 مليون و293 ألف و524 جنيه.

قررأحمد القرنشاوى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 14 محضرضبط جمركى، وحررها ياسرعزالعرب بإدارة الشؤون القانونية.