1.8 مليارجنيه رسوم وضرائب بجمارك الدخلية خلال يونيو

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أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة عن مشمول 7832 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهريونيو 2021 وذلك لكافة البضائع العامة وكذا لكافة السلع الإستراتيجية مثل القمح والسكر وفول الصويا والذرة وغيرها.

يأتى ذلك حسب بيان صحفى لمصلحة الجمارك – الأحد- تنفيذاً لتوجيهات الدكتورمحمد معيط، وزير المالية وحرصا من الشحات غتورى، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك على سرعة الانجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي للتسييرعلي المواطنين .

وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 258 مليون و384 ألف جنيه بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة حوالى مليار 698 مليون و160 ألف جنيه فيما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 50 مليون و979 ألف جنيه .

وخلال نفس الفترة تم تصدير مشمول 4365 بياناً جمركياً تحت نظم التصدير المختلفة (نهائي- سماح مؤقت – دروباك) لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة منها ألمونيوم، مواد غذائية، إستانلس، رخام، منتجات أخرى، بقيمة أجمالية بلغت 2 مليار و338 مليون و477 ألف جنيه، تم تحصيل رسوم الصادر عن بعض البيانات الجمركية بمبلغ 166 ألف و505 جنيه

وحصلت الإدارة العامة للمنافذ رسوم زيادة وزن عن عدد 645 بيان جمركي بمبلغ 2 مليون و97 ألف جنيه .وبذلك يكون أجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخري المحصلة لجمارك الدخيلة خلال شهر يونيو 2021 حوالي مليارو 739 مليون و438 ألف جنيه.