بدء إتاحة مناهج اللغة العربية والتربية الدينية وقبول الآخر على تطبيق «اتكلم عربي»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركة دار نهضة مصر للنشر، استكمال منظومة تأكيد الهوية المصرية مدعومة بالمناهج المصرية المعتمدة والمواكبة لرؤية مصر 2030، وإتاحتها على تطبيق «اتكلم عربي» الذي أطلقته وزارة الهجرة بالتعاون مع دار نهضة مصر.

من جانبه، أعرب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بالتعاون المثمر والفعال مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وتفعيل المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، والتى أطلقتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع دار نهضة مصر والتي تستهدف كيفية تعليم أبنائنا في الخارج اللغة العربية، في إطار المبادرة الرئاسية.

وأكد «شوقي»، أن مناهج اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية ومنهج القيم واحترام الآخر في صورتها الإلكترونية، ستكون متاحة على التطبيق بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أنه بداية من اليوم الأول من أغسطس، سيكون متاح على تطبيق «اتكلم عربي» عددًا من المناهج التعليمية الهامة، ويمكن للمستخدمين الاطلاع عليها واستخدامها وكذلك تحميلها من خلال التطبيق، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلبات الأسر المصرية بالخارج لتوفير نسخ إلكترونية لهذه المناهج التعليمية المصرية على تطبيق «اتكلم عربي»، وستمكن هذه الخطوة جميع الأسر المصرية بالخارج من الاطلاع والحصول على المناهج واستخدامها في عملية تعلم أبنائهم.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن المناهج التي سيتم إتاحتها هي اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية، ومنهج القيم واحترام الآخر في صورتها الإلكترونية، وهي من المناهج المعنية بالحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة أننا بدأنا المرحلة الثانية من تدشين وإطلاق تطبيق «اتكلم عربي» للمستخدمين، بإتاحة هذه المناهج التعليمية المصرية على التطبيق، بما يجعله أكثر قدرة على مساعدة وتلبية احتياجات أولياء الأمور والأسر المصرية بالخارج، بما يحقق أهداف المبادرة الرئاسية في الحفاظ على الهوية المصرية.

وأثنت السفيرة نبيلة مكرم على التعاون المثمر والفعال مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة دار نهضة مصر للنشر، في إطار المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، والتي أطلقتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والفعال بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ودار نهضة مصر للنشر، بشأن تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء استراتيجية الدولة «رؤية مصر 2030»، وضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» التي تستهدف التأكيد على ترسيخ الانتماء والحفاظ على الهوية المصرية لدى أجيالنا الناشئة بالخارج، في مواجهة الثقافات الأخرى في سبيل بناء الإنسان المصري الذي تقوم عليه التنمية.

متاح تحميل التطبيق عبر الروابط التالية:

Google Play Link

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nahdetmisr.flutter_ems

- App Store Link

https://apps.apple.com/us/app/%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/id1475084050