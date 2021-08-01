اعتراض غريب.. ملاكم يرفض الخروج من الحلبة ويسب الحكم

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وجّه عدة لكمات في الرأس اعتبرها الحكم متعمدة لمنافسه وأنهى النزال

تَصرَّف الملاكم الفرنسي مراد علييف، بطريقة غير لائقة، بعد قرار الحكم بخسارته أمام البريطاني فرايزر كلارك، خلال نزالهما اليوم الأحد بالدور ربع النهائي لفئة فوق 91 كغم، ضمن أولمبياد طوكيو.

وقرر الحكم إيقاف النزال في الجولة الثانية، وإعلان فوز الملاكم البريطاني، بعد أن وجّه إليه "علييف" عدة لكمات على مستوى الرأس، اعتبرها الحكم متعمدة.

وبحسب "روسيا اليوم" لم يتقبل الملاكم الفرنسي قرار الحكام، وبدأ في الصراخ وإهانة القضاة وإظهار إشارات بذيئة، وجلس على أرضية الحلبة رافضًا مغادرتها.

ويُتوقع أن يتعرض "علييف" لعقوبات مشددة بعد هذا التصرف.