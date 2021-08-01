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قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تعيش حالة من الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية الجيدة، فضلًا عن عوائد مباشرة على القطاعات المختلفة المرتبطة بهيكلة الاقتصاد.

وأضاف فهمي، خلال لقاء مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن مسار الإصلاح الاقتصادي جيد، ويمضي على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن المؤسسات الاقتصادية الكبرى لا تعترف إلا بالمؤشرات الجيدة التي تعمل بها، ومعايير وضوابط مختلفة.

واستكمل تصريحاته، أن الاقتصاد المصري أصبح واعدًا ولديه كل الإمكانيات، للانطلاق، وجزء منه مرتبط بالإرادة الاقتصادية التي تتشكل بصورة كبيرة، وهو ما ظهر في كافة المشروعات والإقبال على الاستثمار داخل مصر، رغم الظروف التي يعاني منها العالم نتيجة جائحة كورونا، أو في حالة عدم الاستقرار المالي.