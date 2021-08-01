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البلطي الأسواني بـ37 جنيه.. سعر السمك والجمبرى في الأحد 1 أغسطس 2021

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البلطي الأسواني بـ37 جنيه.. سعر السمك والجمبرى في مصر الأحد 1 أغسطس 2021 البلطي الأسواني بـ37 جنيه.. سعر السمك والجمبرى في الأحد 1 أغسطس 2021

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تنشر «المصرى اليوم»، سوق السمك في اليوم الاحد 1 أغسطس 2021، حيث يشهد السوق ارتفاع طفيف خاصة في الأنواع الشعبية مثل البلطى والفيليه، فيما يتراوح سعر السمك بين المحافظات.

الأسعار

نوع الأسماك

السعر المتداول

أقل سعر

أعلى سعر

التاريخ

بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم)

20.5

19

22

2021-08-01

بلطى 2(4-5 سمكات / كجم)

17.5

17

18

2021-08-01

بلطى اسوانى

27

17

37

2021-08-01

فيليه بلطى مجمد

70

30

110

2021-08-01

قشر البياض

80

60

100

2021-08-01

قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم)

80

60

100

2021-08-01

قشر بياض 3 (خليجى-بحيرة ناصر – مزارع)

35

30

40

2021-08-01

قراميط

15

10

20

2021-08-01

ثعبان السمك

140

50

230

2021-08-01

المكرونة سويسى

70

65

75

2021-08-01

المكرونة مجمد

25

20

30

2021-08-01

موسى

110

90

130

2021-08-01

السبيط

140

110

170

2021-08-01

قرش

35

30

40

2021-08-01

كابوريا

75

30

120

2021-08-01

مرجان 2˃ 100 جم

25

23

27

2021-08-01

مرجان مجمد

22

19

25

2021-08-01

البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم

35

32

38

2021-08-01

بربونى مجمد

27.5

25

30

2021-08-01

دنيس

110

90

130

2021-08-01

المصرى اليوم

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