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تنشر «المصرى اليوم»، أسعار سوق السمك في مصر اليوم الاحد 1 أغسطس 2021، حيث يشهد السوق ارتفاع طفيف خاصة في الأنواع الشعبية مثل البلطى والفيليه، فيما يتراوح سعر السمك بين المحافظات.
الأسعار
|
نوع الأسماك
|
السعر المتداول
|
أقل سعر
|
أعلى سعر
|
التاريخ
|
بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم)
|
20.5
|
19
|
22
|
2021-08-01
|
بلطى 2(4-5 سمكات / كجم)
|
17.5
|
17
|
18
|
2021-08-01
|
بلطى اسوانى
|
27
|
17
|
37
|
2021-08-01
|
فيليه بلطى مجمد
|
70
|
30
|
110
|
2021-08-01
|
قشر البياض
|
80
|
60
|
100
|
2021-08-01
|
قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم)
|
80
|
60
|
100
|
2021-08-01
|
قشر بياض 3 (خليجى-بحيرة ناصر – مزارع)
|
35
|
30
|
40
|
2021-08-01
|
قراميط
|
15
|
10
|
20
|
2021-08-01
|
ثعبان السمك
|
140
|
50
|
230
|
2021-08-01
|
المكرونة سويسى
|
70
|
65
|
75
|
2021-08-01
|
المكرونة مجمد
|
25
|
20
|
30
|
2021-08-01
|
موسى
|
110
|
90
|
130
|
2021-08-01
|
السبيط
|
140
|
110
|
170
|
2021-08-01
|
قرش
|
35
|
30
|
40
|
2021-08-01
|
كابوريا
|
75
|
30
|
120
|
2021-08-01
|
مرجان 2˃ 100 جم
|
25
|
23
|
27
|
2021-08-01
|
مرجان مجمد
|
22
|
19
|
25
|
2021-08-01
|
البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم
|
35
|
32
|
38
|
2021-08-01
|
بربونى مجمد
|
27.5
|
25
|
30
|
2021-08-01
|
دنيس
|
110
|
90
|
130
|
2021-08-01