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بدء استخراج شهادات للحاصلين على لقاحات كورونا بالبحر الأحمر

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بدء استخراج شهادات للحاصلين على لقاحات كورونا بالبحر الأحمر بدء استخراج شهادات للحاصلين على لقاحات كورونا بالبحر الأحمر

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أعلن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح الراغبين في استخراجها، من خلال 4 مكاتب تم تخصيصها لاستخراج تلك الشهادات بالبحر الأحمر وهى ( مكتب صحة راس غارب – مكتب صحة الغردقة – وحدة سفاجا الصحية – مكتب صحة القصير).

وسيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ١٠٠ جنيه للمصريين و١٠ دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE).

ومواعيد العمل يوميا من الساعة 3 عصرا إلى 9 مساءا طوال أيام الاسبوع وخلال العطلات الرسمية والإجازات.

المصرى اليوم

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