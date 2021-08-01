توقعات الطقس.. درجة الحرارة ترتفع إلى 45 خلال هذه الفترة

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تواصل درجات الحرارة الإرتفاع خلال هذا الأسبوع وتكون درجة الحرارة العظمي في مصر اليوم 43 درجة في جنوب الصعيد، ويكون الطقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة طوال الأسبوع.

يكون الطقس اليوم شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويصاحب شدة الحرارة رطوبة في القاهرة والوجه البحري، ويسود في السواحل الشمالية طقس حار رطب، ويكون الطقس خلال الليل مائل للحرارة رطب في مصر عمومًا.

يُتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة والموج يتراوح بين متر ونصف ومترين والرياح شمالية غربية، أما في البحر الأحمر فيكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين إلا ربع واتجاه الرياح من جنوبية غربيبة إلى جنوبية شرقية.

تستمر الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلي القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري في الصباح الباكر.

تكون الرياح نشطة على القاهرة وكذلك السواحل الشمالية الغربية، ويؤدي ذلك إلى تقليل الاحساس بارتفاع الرطوبة ليلاً وبالتالي عدم الشعور بارتفاع كبير في درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم

تصل درجة الحرارة العظمي الأعلي في مصر اليوم إلى 43 درجة في أسوان والأقصر وإدفو والوادي الجديد، وتصل درجة الحرارة المحسوسة في تلك الأماكن إلى 44 درجة، وتكون الصغري في أسوان 29 درجة، بينما تكون في الأقصر وإدفو وأبوسمبل 28 درجة.

وتكون الحرارة في دمياط 33-25، بلطيم 34-24، سيوة 41-23، شبين الكوم 40-26، الإسماعيلية 40-25، طنطا 39-25، السويس 39-26، رفح 35-24، دمنهور 36-25، السلوم 37-23، بورسعيد 34-25، المنصورة 39-25، الزقازيق 40-26 درجة.

توقعات درجات الحرارة في العريش 36-25، الفيوم 40-25، حلايب 35-27، الغردقة 38-29، شرم الشيخ 38-30، أبوسمبل 42-28، الطور 36-26، بني سويف 40-25، أسيوط 41-25، المنيا 41-25، سوهاج 41-26، أسوان 43-29، شلاتين 38-26، قنا 42-27 درجة.

ارتفاع درجات الحرارة في القاهرة والإسكندرية اليوم

ترتفع درجة الحرارة في القاهرة اليوم إلي40 للعظمي وتكون 26 للصغري، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة في 42 درجة، كما ترتفع درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 34 درجة للعظمي، وتكون الصغري 45 درجة وترتفع درجة الحرارة المحسوسة اليوم إلى 37 درجة.

توقعات الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة تصل إلي 43 وترتفع لـ45 خلال الأسبوع

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا قريبًا جدًا بطقس اليوم مشيرة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين على القاهرة والوجه البحري 40 للعظمي و42 للمحسوسة، وفي السواحل الشمالية 34 للعظمي والمحسوسة 37 درجة، وفى جنوب سيناء العظمي 38 والمحسوسة 41، وفى شمال الصعيد 41 عظمي و43 للمحسوسة، أما في جنوب الصعيد العظمي 43 درجة والمحسوسة 44 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية هذا الأسبوع

تتوقع الأرصاد استمرار الارتفاع التدريجي حتى نهاية هذا الأسبوع وتكون درجات الحرارة للعظمي والمحسوسة في القاهرة الكبري والوجه البحري الثلاثاء 41-43 وترتفع من الأربعاء إلى الجمعة لتكون 42-44 درجة.

وتكون رجات الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية من الثلاثاء إلى الجمعة 35-38 درجة، وفى جنوب سيناء يوم الثلاثاء 38-41 وترتفع الأربعاء إي 39-41، ووتصل الخميس والجمعة إلى 41-44 درجة.

ويُتوقع أن تكون درجات الحرارة في جنوب الصعيد الثلاثاء والأربعاء 44-45، وترتفع الخميس والجمعة إلى 45-46 درجة، وفي شمال الصعيد فتكون الثلاثاء 42-44، وترتفع من الأربعاء إلى الخميس لتكون 43-45 درجة.

تقارير حالة البحر المتوقعة وأحوال الطقس خلال الأسبوع

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توقعات الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة تصل إلي 43 وترتفع لـ45 خلال الأسبوع

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