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قبل بيعه في السوق السوداء.. تحريز 24 طن سولار داخل ثلاجة ومصنع بالإسكندرية (صور)

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شنت إدارة التجارة الداخلية في مديرية بالاسكندرية، برئاسة سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية، وإشراف أحمد عبدالحميد رئيس الرقابة التجارية وفريق العمل التابع للإدارة، حملة في نطاق حى العامرية أسفرت مخالفات بالجملة.

وقال «الطيب»، إن الحملة تأتى في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على أنشطة المصانع والأسواق والمواد البترولية المدعمة.

وقامت الحملة بتحرير محضر لأحد الثلاجات بمنطقة العامرية لتجميعه كمية من السولار قدرها 20000 لتر مخالفاً بذلك القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن لبيعها في السوق السوداء وتم التحفظ على الكميات، كما تم تحرير محضر لأحد مصانع الكرتون لتجميعه كمية من السولار قدرها 4000 لتر مخالفا القوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن وتم التحفظ على المضبوطات، وبلغ إجمالى الكميات المتحفظ عليها 24000 لتر سولار وتم العرض على النيابة للتصرف بشأنها.

كما حررت الحملة محضر غش تجارى ضد لمحل فسخانى لعرضه وبيعه بطارخ وأسماك مملحة غير مطابقة للمواصفات، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

قبل بيعه فى السوق السوداء .. تحريز 24 طن سولار داخل ثلاجة ومصنع كرتون فى العامرية بالإسكندرية (صور)
قبل بيعه فى السوق السوداء .. تحريز 24 طن سولار داخل ثلاجة ومصنع كرتون فى العامرية بالإسكندرية (صور)
قبل بيعه فى السوق السوداء .. تحريز 24 طن سولار داخل ثلاجة ومصنع كرتون فى العامرية بالإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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