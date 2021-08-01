الصفاقسي: معلول فخر صناعة تونسية وهذا موقفنا من بقاءه في الأهلي بعد الاعتزال

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تحدث غازي الغرايري المشرف العام لنادي الصفاقسي، عن علي معلول أحد أبناء النادي والظهير الأيسر الحالي للنادي الأهلي.

وقال الغرايري في تصريحات تليفزيونية: «علي معلول صناعة نادي الصفاقسي وهو أحد أبناء النادي ومن قطاع الناشئين».

وتابع: «هو فخر للكرة التونسية ونادي الصفاقسي وخير سفير للكرة التونسية في مصر، ونبارك له التتويج الإفريقي الأخير مع النادي الأهلي».

وواصل:«معلول نعرفه جيدًا، لاعب عنده مكانة خاصة في النادي وجماهيره، كان وعد انه لو اعتزل سيكون بقميص نادي الصفاقسي».

وأضاف الغرايري:«لو الأهلي حب انه يستفيد منه ككادر إداري، هذا سيزيد له مكانة كبيرة وهو يستحق ذلك، لو عاد للصفاقسي او استمر في الأهلي بعد الاعتزال هو يستحق كل ذلك، محقق مسيرة بكل فخر».