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تحديث من تويتر يجعل تقنية الصوت الحي منافسًا قويًّا لـ"كلوب هاوس"

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تحديث من تويتر يجعل تقنية الصوت الحي منافسًا قويًّا لـ"كلوب هاوس" تحديث من تويتر يجعل تقنية الصوت الحي منافسًا قويًّا لـ"كلوب هاوس"

تحديث من تويتر يجعل تقنية الصوت الحي منافسًا قويًّا لـ

أطلقت منصة التدوين المصغر الأشهر في العالم "تويتر"، تحديثًا جديدًا يجعل من تقنية الصوت الحي الجديدة "سبيسز"، أسهل في المشاركة والاكتشاف.

ويمكّن التحديث الجديد من تويتر، المستخدمين من كتابة التغريدات الجديدة مباشرة عبر تقنية "سبيسز" الجديدة؛ بحيث سترتبط الدردشات الصوتية مباشرة بالتغريدات، بحسب ما نشره موقع "تايمز نيوز ناو".

كما أضافت شركة "تويتر"، عناصر تحكم جديدة في إدارة الضيوف عبر خدمة "سبيسز" للصوت الحي؛ بحيث تسمح للمضيفين بمشاهدة مَن هو في تلك الخدمة، ومن الذي طلب التحدث بسهولة أكبر.

كما أضافت أيضًا ميزة البحث الجديدة إلى علامات التبويب عبر خدمة "سبيسز"، والتي كانت قد بدأت في اختبارها يونيو الماضي.

وتسعى "تويتر" لتحديث خدمة "سبيسز" الجديدة، لتكون منافسًا قويًّا لتطبيق "كلوب هاوس" الجديد، الذي أطلق أواخر العام الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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