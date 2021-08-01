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"أساسيات التسويق الإلكتروني" دورة تدريبية افتراضية بغرفة أبها

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"أساسيات التسويق الإلكتروني" دورة تدريبية افتراضية بغرفة أبها "أساسيات التسويق الإلكتروني" دورة تدريبية افتراضية بغرفة أبها
لمساعدة المتدرب على اكتساب المعرفة وترجمتها على أرض الواقع

نظّمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها، أمس، دورة تدريبية عبر منصتها الافتراضية على برنامج Zoom، حول "أساسيات التسويق الإلكتروني".

وناقشت الدورة أساسيات التسويق الرقمي من خلال مجموعة من التمارين العملية والنماذج الواقعية لمساعدة المتدرب على اكتساب المزيد من المعرفة وترجمتها على أرض الواقع، وكيفية الحصول على شهادة معتمدة باكتساب مهارات رقمية حقيقية، وأهم مبادئ التسويق الإلكتروني، ومعرفة المحتوى، وإستراتيجيات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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