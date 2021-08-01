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همام: رمضان صبحي ظهر على استحياء في أولمبياد طوكيو .. وثلاثي الكبار كان الأفضل

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همام: رمضان صبحي ظهر على استحياء في أولمبياد طوكيو .. وثلاثي الكبار كان الأفضل همام: رمضان صبحي ظهر على استحياء في أولمبياد طوكيو .. وثلاثي الكبار كان الأفضل

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أكد ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق أن رمضان صبحي لاعب بيراميدز والمنتخب الوطني الأوليمبي، لم يقدم الٱداء المنتظر أمام البرازيل وبشكل عام خلال دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

وأضاف همام في تصريحات تلفزيونية: «رمضان صبحي ظهر على استحياء خلال مباريات البطولة، وتعتبر مباراة أستراليا هي الأفضل له خلال دورة الألعاب الأوليمبية، حيث نجح في صناعة الهدف الأول للفراعنة الذي سجله احمد ياسر ريان، لكن بشكل عام فلم يقدم رمضان المستوى المطلوب».

واختتم همام : « الأوليمبي استفاد من دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، وذلك عن طريق الإحتكاك بمدارس مختلفة، بداية من مواجهة الماتادور الإسباني، ثم مواجهة مدرسة مختلفة تماماً وهو المنتخب الأرجنتيني، ثم الأسترالي، وأخيراً البرازيلي، كما أن الثلاثي الكبير ''محمد الشناوي ومحمود الونش وأحمد حجازي" كانوا الأفضل بين لاعبي المنتخب الوطني خلال مشوار البطولة، ولولا تألق محمد الشناوي أمام البرازيل بالأمس لخرجت المباراة بنتيجة مختلفة تماماً».

المصرى اليوم

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