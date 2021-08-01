أخبار عاجلة

بعد إيقاف المتحرشين بالسائحة.. هل سنشهد أول حالة للتشهير بالمتحرشين؟ -
"إنفاذ" يستعرض مزادات عدة في جدة وتبوك والطائف وخميس مشيط وصبيا -
متداول.. أجسام غريبة تتساقط من طائرة عسكرية أمريكية أقلعت من مطار كابل! -
«إتصالات الشيوخ» تطالب بتفعيل قانون المنتج المحلى وإتاحة المشروعات القومية للشركات المصرية -
ضمن مبادرة «حياة كريمة».. إقامة 4 محطات مياه بتكلفة 833 مليون جنيه بالمنيا -
المصري البورسعيدي يحصل على توقيع باسم مرسي -
«التضامن»: افتتاح 8 وحدات تدريب وتوظيف بالمحافظات المستهدفة في «حياة كريمة» -
محافظة القاهرة توقع بروتوكولًا مع «الإسكان والتعمير» لتنفيذ أرصفة لذوى الاحتياجات الخاصة -
وزيرة البيئة تبحث مع «البنك الدولي» سبل التعاون في مجال دراسات المناخ -
لماذا يهتم العرب بـ"سهيل"؟.. "المسند" يجيب متوقعًا أمطارًا بهذه المناطق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

محطات تُغلق و"أجرة" تُمنع.. قفزات لـ"دلتا" في آسيا لم ترحم الأولمبياد!

Print
محطات تُغلق و"أجرة" تُمنع.. قفزات لـ"دلتا" في آسيا لم ترحم الأولمبياد! محطات تُغلق و"أجرة" تُمنع.. قفزات لـ"دلتا" في آسيا لم ترحم الأولمبياد!
من أستراليا وتايلاند وماليزيا إلى اليابان وفيتنام.. إجراءات تشدد وطوارئ

محطات تُغلق و

يبدو أن سلالة دلتا شديدة العدوى، من المستجد، أخذت تتفشى في آسيا بعد رصد قفزات قياسية للإصابات بها في طوكيو وتايلاند وماليزيا وفيتنام وسيدني.

فقد أعلنت العاصمة اليابانية طوكيو، التي تستضيف الألعاب الأولمبية، وتايلاند وماليزيا، عدداً قياسياً في حالات الإصابة بوباء كوفيد-19، السبت، ومعظمها من السلالة "دلتا" شديدة العدوى.

وتصاعدت الحالات أيضاً في مدينة سيدني الأسترالية، حيث فرضت الشرطة طوقاً أمنياً على المنطقة التجارية بوسط المدينة، لمنع احتجاج على إجراءات العزل الصارمة التي ستستمر حتى نهاية أغسطس الجاري.

وأغلقت الشرطة في سيدني محطات القطار ومنعت سيارات الأجرة من إنزال الركاب في وسط المدينة ونشرت نحو ألف من أفرادها لإقامة نقاط تفتيش وتفريق أي تجمعات.

وسجّلت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية 210 إصابات جديدة بسلالة دلتا في سيدني والمناطق المحيطة بها.

وأعلنت سلطات طوكيو أن عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 4058 إصابة، متجاوزاً 4000 حالة للمرة الأولى، وفقا لـ"رويترز".

وقال المنظمون لدورة الألعاب الأولمبية إنهم رصدوا 21 إصابة جديدة بكوفيد-19 تتعلق بالمنافسات ليصل العدد الإجمالي إلى 241 حالة منذ أول يوليو.

وتأتي الزيادة القياسية الجديدة بعد يوم من قرار اليابان تمديد حالة الطوارئ في طوكيو حتى نهاية أغسطس، وتوسيع نطاقها إلى 3 مقاطعات بالقرب من طوكيو ومقاطعة أوساكا الغربية نظراً للزيادة الأخيرة في حالات العدوى.

وسجلت ماليزيا، إحدى بؤر انتشار المرض، 17786 إصابة بالفيروس، السبت، وهو رقم قياسي للإصابات.

وتجمع أكثر من 100 في وسط كوالالمبور للتعبير عن استيائهم من أسلوب تعامل مع الجائحة وطالبوا رئيس الوزراء محيي الدين ياسين بالاستقالة.

وسجلت تايلاند زيادة قياسية في الإصابات الجديدة بلغت 18912 إصابة، ما رفع العدد الإجمالي إلى 597287 حالة، كما سجلت 178 وفاة وهو عدد قياسي يومي أيضاً ليصل المجمل إلى 4857.

وتقول الحكومة إن سلالة دلتا تمثل أكثر من 60 % من الحالات في البلاد و80 في % من الحالات في العاصمة بانكوك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

«الصحة»: تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

رئيس جامعة الزقازيق يتابع لجان التطعيم ضد فيروس كورونا بالكليات

رئيس جامعة الزقازيق يتابع لجان التطعيم ضد فيروس كورونا بالكليات

ليبيا تسجل 2831 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

ليبيا تسجل 2831 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية