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تعرف على أول تحرك من بعد تعديل جدول الدوري

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تعرف على أول تحرك من الزمالك بعد تعديل جدول الدوري تعرف على أول تحرك من بعد تعديل جدول الدوري

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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الاستمرار في معسكر برج العرب بالإسكندرية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما أعلن اتحاد الكرة عن موعد استئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق غزل المحلة يوم 7 أغسطس المقبل على الإسكندرية، ثم يخوض يوم 10 أغسطس مواجهة الاتحاد السكندري باستاد الإسكندرية أيضا، لذلك فضل الجهاز الفني الاستمرار في المعسكر ببرج العرب.

ويدرس كارتيرون إمكانية خوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم الإثنين المقبل استعداداً لمواجهة المحلة، بعدما واجه الزمالك كلا من: منتخب القسم الثاني وأبها السعودي والمجد السكندري.

المصرى اليوم

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