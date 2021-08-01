★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الاستمرار في معسكر برج العرب بالإسكندرية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما أعلن اتحاد الكرة عن موعد استئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق غزل المحلة يوم 7 أغسطس المقبل على ستاد الإسكندرية، ثم يخوض يوم 10 أغسطس مواجهة الاتحاد السكندري باستاد الإسكندرية أيضا، لذلك فضل الجهاز الفني الاستمرار في المعسكر ببرج العرب.

ويدرس كارتيرون إمكانية خوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم الإثنين المقبل استعداداً لمواجهة المحلة، بعدما واجه الزمالك كلا من: منتخب القسم الثاني وأبها السعودي والمجد السكندري.