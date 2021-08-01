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حقول الجمال.. مزارع الأرز باليابان أصبحت لوحات فنية

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فيديو حقول الجمال.. مزارع الأرز باليابان أصبحت لوحات فنية حقول الجمال.. مزارع الأرز باليابان أصبحت لوحات فنية
هكذا تتم مشاهدة اللوحات في الحقول

فيديو حقول الجمال.. مزارع الأرز باليابان أصبحت لوحات فنية

حوّلت مدينة يابانية مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالأرز إلى أعمال فنية، وذلك عبر زراعة عدّة أنواع بألوان مختلفة من النبات الذي يستهلكه الآسيويون بكثرة.

وحسب موقع "يورو نيوز"، يظهر شريط لوحات رائعة بألوان أوراق النبات التي تراوح بين الأخضر والأصفر والبني.

ويطلق على هذا الفن اسم "التامبو"، وتعني حقول الأرز باللغة اليابانية، ويعني "التامبو" رسم لوحات ضخمة بمحصول الأرز، الذي تتم زراعته بأنواع وألوان مختلفة، وتتم مشاهدة اللوحات من أبراج عالية تشرف على الحقول.

وحسب تقرير مصور بصحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يعد الأرز هو الوجبة الرئيسة للشعب الياباني، حيث يستهلك اليابانيون نحو 8 ملايين طن من الأرز سنوياً، ويتم إنتاج 98% من الأرز محلياً ويزرع في حقول تشكّل 54.4% من إجمالي الأراضي الزراعية في اليابان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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