وزير السياحة والآثار يقف على مستجدات الأعمال بمشروع كشف طريق الكباش

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تفقد اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار معابد الكرنك، وذلك للوقوف على آخر مستجدات أعمال تطوير وتجهيز المنطقة الآثرية والمعابد والموقف التنفيذي لرفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بهما، رافقه خلال الجوله الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار والعميد هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات ومحمد عبدالبديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا والدكتور مصطفي الصغير مدير عام منطقة آثار الكرنك والمشرف العام على طريق الكباش والاستاذ صلاح الماسخ مدير معبدالكرنك.

واستهل د. خالد العناني زيارته بتفقد مسار الزيارة بمعابد الكرنك بدءًا من مركز الزوار عند المدخل وحتي أقصي مكان للزيارة بمعابد الكرنك، حيث وجه بضرورة رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين بجميع المواقع الأثرية بصفة عامة وتلك الموجوده على مسار زيارة معابد الكرنك لإتاحتها لجميع المواطنين والسائحين وتحسين تجربة الزيارة لهم وجعلها زيارة ممتعة.

ووجه وزير السياحة والآثار بتدعيم مسار زيارة معابد الكرنك بمزيدا من اللوحات الإرشادية لتعطي للزائر فكرة توضيحية عن الموقع الأثري ككل، وعن كل أثر على حدى بالإضافة إلى إحلال اللوحات القديمة بأخري جديدة لتكون أكثر تفاعلا مع الزائر بحيث تضم رسم توضيحي لمسار الزيارة وأهم الآثار الموجودة بالمنطقة وإرشادات الزيارة وخاصة تلك المتعلقة بالاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة بالمواقع الأثرية للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى رفع كفاءة دورات المياه ونظم الإضاءة، والممرات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وإضافة المزيد من المقاعد والمظلات لراحة السائحين، مؤكدًا على ضرورة احترام البيئة الخاصة بالمنطقة الأثرية والطابع الحضاري والجمالي لها.

وشدد وزير السياحة والآثار على ضرورة الاهتمام ورفع كفاءة المناطق والممرات المحيطة بمعابد الكرنك. كما تفقد الأعمال الجارية بمشروع ترميم صالة الأعمدة الكبري بمعابد الكرنك، وكذا ترميم تمثال الملك تحتمس الثاني أمام الصرح الثامن.

وخلال جولته التقى وزير السياحة والآثار بمجموعة من السائحين من مختلف الجنسيات من بينهم مجموعات سياحية من البرازيل وألمانيا وفرنسا وبيلاروسيا وأوكرانيا وروسيا والذين أعربوا عن شدة إعجابهم بما شاهدوه من عظمة الحضارة المصرية العريقة، ودقة تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية في الفنادق والمواقع الأثرية والمتاحف مما دفعهم للشعور بالراحة والأمان والاستمتاع بأجازتهم. كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الوزير.

وعصر نفس اليوم توجه الدكتور خالد العناني والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمرافقة الدكتور محمد عبدالقادر خيري نائب المحافظ في جوله لتفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير طريق الكباش حيث استمعا إلى شرح مفصل من د. مصطفى وزيري عن آخر تطورات الأعمال بالمشروع، هذا بالإضافة إلى تفقد السوق السياحي حيث التقي ومجموعة من أصحاب المحال والبازارات السياحية والعاملين بها حيث استمع إلى مطالبهم وارائهم.

وكما حرص وزير السياحة والاثار اثناء زيارته بمدينة الاقصر على لقاء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالأقصر وذلك لمناقشة عددمن الموضوعات الخاصة بتطوير مدينة الأقصر تمهيدا لاحتفالية افتتاح مشروع تطوير طريق الكباش.