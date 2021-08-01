موجز "سبق": تغريم مشاهير "سناب شات".. وتحذير من الداخلية.. وهذه إجراءات العودة إلى المدارس

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قرارات مثيرة للجدل للرئيس التونسي.. وإثيوبيا تحذِّر القاهرة

واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.

وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث، كان أبرزها إصدار وزارة الداخلية تحذيرًا من السفر إلى الدول التي تحظر التعليمات السفر إليها، مشيرة إلى أنه سيتعرض كل من يثبت تورطه في ذلك للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات.

كما شهد الأسبوع تغريم وزارة التجارة لـ4 مخالفين من مشاهير السناب شات 160 ألف ريال إجمالاً، وذلك بعد ترويجهم لمحتوى مضلل وخادع للمستهلكين، فيما استدعت النيابة العامة، مجموعة من أصحاب الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، امتهن القائمون عليها نشر إعلانات الزواج بطرق تمس كرامة المرأة.

وعلى الصعيد الإقليمي، أثارت قرارات الرئيس التونسي بعزل رئيس الوزراء، وتعليق عمل البرلمان الكثير من الجدل، فيما تلقت مصر تحذيرًا إثيوبيًا من فيضان محتمل لنهر النيل.

وفي السطور الآتية موجز لأبرز أحداث الأسبوع الماضي:

توقعات بنمو الاقتصاد السعودي

أظهر مسح فصلي أجرته وكالة رويترز، أنه من المنتظر أن تتعافى الاقتصادات الستة في مجلس التعاون الخليجي وتنمو بما يتراوح بين 2 و3 بالمائة هذا العام، بينما من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصادين في المنطقة، وهما السعودية والإمارات بما يزيد على 4 % العام المقبل.

https://sabq.org/XzvxyF

النيابة تستدعي ممتهني المرأة

استدعت النيابة العامة، مجموعة من أصحاب الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، امتهن القائمون عليها نشر إعلانات الزواج بطرق تمس كرامة المرأة، وتسيء لرابطة الزوجية التي يصونها الشرع والنظام.

https://sabq.org/vxcXrG

مشاهير السناب تحت طائلة التجارة

نشرت وزارة "التجارة" قرارات بمخالفة نظام التجارة الإلكترونية بحق 4 مخالفين لنشرهم إعلانات مخالفة على "سناب شات" عن نشاط الفوركس (المحظور) تضمنت تضليلاً وخداعًا للمستهلكين، وتغريمهم بإجمالي 160 ألف ريال.

https://sabq.org/3jRTWw

تحذير من الداخلية

حذرت وزارة الداخلية من السفر إلى الدول التي تحظر التعليمات السفر إليها، ويعد ذلك مخالفة صريحة للتعليمات المعلنة، مشيرة إلى أن السفر لتلك الدول يُعد مخالفة وتحايلاً صريحًا لما صدر عن الجهات الرسمية، ما سيعرّض كل من يثبت تورطه في ذلك للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات.

وكانت وزارة الداخلية قد حددت 17 دولة يسودها حالة من عدم الاستقرار أو تشهد انتشارًا لفيروس كورونا وهي: الإمارات، ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، إثيوبيا، الصومال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، بيلاروسيا، الهند، فيتنام، إندونيسيا.

https://sabq.org/dfFC4k

https://sabq.org/Q432Rh

إجراءات العودة إلى المدارس

كشفت مصادر عن خطة وزارة التعليم للعام الدراسي المقبل، التي تضمنت تقليص زمن اليوم الدراسي الحضوري، واستثناء غير المحصنين من ذوي الحالات الصحية الحرجة من الحضور الفصلي، على أن تخضع الفصول الدراسية لعمليات تعقيم يومية.

https://sabq.org/t875sB

5 جامعات سعودية على القمة عربيًا

احتلت خمس جامعات سعودية، قائمة أفضل 10 جامعات عربية لعام 2021؛ وفقًا للتصنيف السنوي الذي تُعده مجلة "تايمز للتعليم العالي"، وتَصدرت جامعة الملك عبدالعزيز قائمة أفضل مؤسسة للتعليم العالي من بين 157 جامعة عربية، وحلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" في المرتبة الثالثة، وجامعة الأمير محمد بن فهد في المركز الرابع، وخامسًا جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود في المرتبة الثامنة.

https://sabq.org/qDsP2t

محام سعودي يقاضي المسيئين للرسول

وافقت محكمة باريس على قبول دعوى محام سعودي لمحاكمة المجلة الفرنسية شارلي إيبدو، وذلك بعد نشرها جملة من الرسومات المسيئة للرسول -صلى الله عليه وسلم- منذ ستة أشهر، وحدّدت موعدًا لبدء جلسات المحاكمة في 14 سبتمبر المقبل.

https://sabq.org/DVhfHn

دومة الجندل وأول توربينة

نجحت شركة دومة الجندل لطاقة الرياح، في تشغيل أول توربينة رياح بالمملكة خلال الأسبوع الماضي. وتُعدّ محطة دومة الجندل لطاقة الرياح في الجوف بالمنطقة الشمالية على بعد 900 كيلومتر شمال العاصمة الرياض، الأولى من نوعها في المملكة، والأكبر على مستوى الشرق الأوسط، بتعاون بين مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة وشركة "إي دي إف رينوبلز" العالمية للطاقة المتجددة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل.

https://sabq.org/8WM4Lp

سفير المملكة يحبط شائعة القاهرة

أحبط سفير المملكة في القاهرة أسامة نقلي شائعة منع السفر إلى مصر، ونفى السفير الشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث كتب في حسابه الرسمي على منصة تويتر: "مع وجود مواقع حكومية وإعلامية رسمية، حريصة على نشر بياناتها بشكل واضح مدعوم بالانفونجراف؛ فإنني مازلت أستغرب وجود مَن لا يزال يرتكن إلى شائعات الواتس، دون عناء البحث في هذه المواقع لاستجلاء الحقائق من مصادرها الرسمية".

https://sabq.org/MdbFjt

الجرعة الأولى مباشرة

أعلنت الصحة عن إمكانية حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من لقاح كورونا مع إمكانية الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الإصابة، وذلك وفقًا للدراسات الطبية التي أثبتت سلامة ومأمونية هذا الإجراء، وأن الحصول على جرعتين يرفع الحماية من الإصابة الشديدة لمتحورات الفيروس.

https://sabq.org/Nt5kK7

اشتراط التحصين يدخل حير التنفيذ

يدخل اليوم الأحد قرار وزارة الداخلية باشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة، حيث تستعد كل المنشآت الحكومية والخاصة بالمملكة لتنفيذ ما قرر العمل به، وذلك بناء على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها السعودية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة، كما دعت الجهات الحكومية والخاصة موظفيها وزوارها بضرورة التقيد باشتراط التحصين.

https://sabq.org/4tjmbJ

بركان سياسي في تونس

أثارت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بإعفاء رئيس الحكومة، وتجميد عمل واختصاصات البرلمان لمدة 30 يومًا، فضلاً عن رفع الحصانة البرلمانية عن أعضائه، وتولي الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يعيّنها لاحقًا، بركانًا سياسيًا في تونس، وسط جدالات لا تنتهي حول مدى دستورية القرارات من عدمه.

https://sabq.org/wprP6z

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استنفار في القاهرة بعد تحذير إثيوبي

حالة من الاستنفار تعيشها مصر بعد تحذير إثيوبيا من فيضان محتمل لنهر النيل؛ حيث أعلنت إثيوبيا أن كميات الأمطار التي تصل إلى سد النهضة الإثيوبي بلغت أكثر من 6000 متر مكعب في الثانية؛ مما يحتمل أن يكون هناك فيضانات محتملة.

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