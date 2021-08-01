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شرطة الشرقية: القبض على (3) مقيمين ومواطن امتهنوا تزييف العملات

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شرطة الشرقية: القبض على (3) مقيمين ومواطن امتهنوا تزييف العملات شرطة الشرقية: القبض على (3) مقيمين ومواطن امتهنوا تزييف العملات

شرطة الشرقية: القبض على (3) مقيمين ومواطن امتهنوا تزييف العملات

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة الدمام من القبض على (4) أشخاص، مقيمان من الجنسية الفلسطينية، ومقيمة من الجنسية المصرية، ومواطن، في العقدين الثالث والرابع من العمر، امتهنوا تزييف العملات، حيث ضبط بحوزتهم (21,000) ريال مزيفة، ومعدات مستخدمة في التزييف، ومواد مخدرة وممنوعات.

وأوضح أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

شرطة المنطقة الشرقية شرطة الشرقية النيابة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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