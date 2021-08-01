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الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع استراتيجية جنوبي مأرب

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الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع استراتيجية جنوبي مأرب الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع استراتيجية جنوبي مأرب

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أعلن الجيش اليمني، السبت، استعادة مواقع استراتيجية من جماعة الحوثيين، إثر معارك جنوبي محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني: «الجيش نفذ بإسناد من قبليين موالين له هجوما مضادا على مقاتلي الحوثيين في ميمنة جبهة بقثة بمديرية رحبة جنوب مأرب، دارت على إثره معارك سيطر خلالها على جبل الأبزخ الاستراتيجي»، وفق ما نقلت اليوم.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش استدرجت مجموعة من مسلحي الحوثيين كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع في جبهة المشجح غرب مأرب إلى كمين محكم واستهدفتها، موقعة قتلى وجرحى في صفوفها.

في المقابل، ذكر تلفزيون «المسيرة» الناطق باسم الحوثيين، أن التحالف العربي نفذ 7 غارات جوية على مديريات رحبة وجبل مراد وصرواح جنوب وغربي مأرب.

المصرى اليوم

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