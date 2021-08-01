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عروض إنشاد ومسرح عرائس بـ«ثقافة أسوان»

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عروض إنشاد ومسرح عرائس بـ«ثقافة أسوان» عروض إنشاد ومسرح عرائس بـ«ثقافة أسوان»

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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة اقامة فعاليات عروض المسرح المتنقل بقرية العدوة لمدة ثلاثة أيام من خلال فرع ثقافة اسوان برئاسة نجوى أحمد سيد بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمد ادريس، وذلك ضمن برنامج القوافل الثقافية بقرى محافظة اسوان ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري.

تضمنت الفعاليات محاضرة «أثار ثورة ٢٣ يوليو على المجتمع المصرى» ألقاها خالد حسن مؤكدا انه من أهم أثار الثورة هي تأميم قناة السويس، واسترداد الكرامة والاستقلال والحرية المفقودة على أيدي المستعمر، وإلغاء النظام الملكي وقيام الجمهورية، وتوقيع إتفاقية الجلاء بعد أربعة وسبعين عاما من الاحتلال.

وتضمنت أمسيات شعرية شارك فيها الشعراء ربيع طه حسين «قصائد في فن الواو، صلاح سيد شاعر فن النميم، مصطفى عباس قصيدة»مذكرة عاشق فلسطينى«، سيد عيسى»وطنيات، في حب «وعروض مواهب من أطفال وأهالى القرية في»إلقاء الشعر والغناء والعزف على العود«.

إلى جانب ورش فنية «إعادة تدوير الجينز» و«انسيال واكسسوار اطفال» المدربة منى أحمد باستخدام ورق الفوم جليتر، «مسكات اطفال» للمدربة شيماء طه بورق الكانسول الملون، معرض كتب لإصدارات الهيئة.

كما قدمت عروض لفرقة السباعية للانشاد الدينى ومجموعة متنوعة من الابتهالات والتواشيح والمدائح النبوية، وعرض مسرح عرائس ومسكات للفنان موسى محمد.

المصرى اليوم

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