«يولع الدوري والبطولات».. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب أزمة الأهلي والزمالك

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علق الإعلامي أحمد موسى على الأزمة الحالية بين الأهلي والزمالك، قائلًا: «لو العقلاء لم يتدخلوا ستكون هناك مشكلة كبيرة بسبب ما يجري على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الناديين والجمهور».

وقال خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، مساء السبت: «لو لم يكن هناك تدخل لوأد فتنة سنجد مشكلة كبيرة، ولذا لا بد من التدخل الآن قبل الغد».

وأكد أن «الأهلي والزمالك أكبر ناديين في المنطقة ولا يعقل ترك البرامج بكافة توجهاتها وتخصصاتها تتحدث عن أزمة الناديين»، مؤكدا أنه «على الناديين وإدارتهم إعلاء مصلحة الوطن عاليا».

وأردف موسى منفعلا: «يولع الدوري وتولع البطولات وغير مسموح لأحد يعمل ولعة في البلد هنا ولا هنا، والكل ينسى الانتماءات والبلد أهم من أي حد».

وشهدت الساعات الماضية أزمة طاحنة بين الأهلي والزمالك على خلفية البيانات المتتالية التي أصدرها الاهلي وتبادل التصريحات والبيانات.

يذكر أن إدارة المسابقات باتحاد الكرة أعلنت المواعيد الجديدة للجولات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر، وتنطلق المواجهات بمباراة بيراميدز والاسماعيلي الاربعاء المقبل نفس موعد مباراة الاهلي مع وادي دجلة.

ووفقا للجدول الجديد، فإن الزمالك سيلتقي غزل المحلة يوم السبت المقبل، على أن يلعب الأهلي مع سيراميكا في نفس اليوم ضمن مبارياتهم المؤجلة.

وفي الجولة التاسعة والعشرون، يلعب الأبيض مع الاتحاد السكندري والأحمر مع الإسماعيلي على أن تقام المباراتان في استاد الإسكندرية يومي ١٠ و١١ أغسطس الجاري.