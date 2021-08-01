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الجيزة تحذر من الوقوف الخاطئ للسيارات في شارع ترسا

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تناشد محافظة الجيزة مواطنيها بعدم الوقوف والانتظار الخاطئ للسيارات بشارع ترسا والالتزام بالأماكن المخصصة للانتظار؛ حفاظا على تحقيق السيولة المرورية بالطريق وتلاشي توقيع الغرامات والمخالفات المرورية المقررة.

ومن المقرر تكثيف حملات كلبشة ورفع السيارات المتعدية على حرم الطريق والمنتظرة في الأماكن غير الصحيحة للانتظار، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة.

وتنوه المحافظة بأنه تم وضع لافتات تحذيرية وأخري لتحديد أماكن الانتظار للسيارات بشارع ترسا وذلك من خلال حي الطالبية.

وفي هذا الإطار، قام حي الطالبية اليوم بكلبشة عدد من السيارات المتعدية على الجزيرة الوسطي بالانتظار الخاطئ وجاري المتابعة اليومية.

وتناشد محافظة الجيزة مواطنيها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية وتنفيذ الإجراءات بكافة الشوارع الرئيسية والحيوية لضمان تحقيق السيولة المرورية بالطرق والمحاور.

المصرى اليوم

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