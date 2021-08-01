«قدمتها لثري عربي وزوجي طمع فيها».. اعترافات المتهمة بتقطيع جثة صديقتها في العجوزة

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كشفت المتهمة بتقطيع جثة صديقتها التي تعمل بـ«ملهى ليلي» في العجوزة إلى 3 أجزاء وفصل رأسها عن جسدها وإلقاء كل جزء في مكان مختلف، تفاصيل جديدة في الواقعة.

قالت المتهمة إن صديقتها رفضت قضاء سهرة حمراء مع زوجها فخنقها وقطعت هي جثتها بالساطور، وتم القبض على المتهمة وزوجها وإحالتهما إلى النيابة العامة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأضافت المتهمة في التحقيقات أن ثري عربي أبدى إعجابه بصديقتها التي تعمل معها في ملهى ليلي بمنطقة العجوزة، وطلبها لقضاء سهرة معه فرفضت، فطلب منها مساعدته في الوصول إليها مقابل حصولها على مبلغ مالي.

وقالت المتهمة إنها استدرجت صديقتها إلى شقتها بمنطقة العجوزة، وعند وصولها كان زوجها في انتظارها فحاول التعدي عليها جنسيا وعندما رفضت قام بخنقها ولفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصول الثري العربي.

اسعاف امام مستشفي العدوة بالمنيا - صورة أرشيفية

وأضافت المتهمة أنها فوجئت باتصال من زوجها بموت صديقتها، فاشترت ساطورًا وقطعت جثتها إلى 3 أجزاء بمساعدة زوجها للهروب من المسئولية الجنائية، وتم فصل رأسها عن جسدها والتخلص من الجزء الأول داخل حقيبة على طريق الواحات، والرأس والنصف السفلى من الجثة تم التخلص منهما داخل محول كهرباء في 6 أكتوبر.

كان قطاع أمن 6 أكتوبر تلقي بلاغا من سائق سيارة نقل بالعثور على شنطة سفر كبيرة بداخلها النصف العلوي من جسد فتاة على جانب طريق الواحات، انتقل ضباط مباحث 6 أكتوبر إلى مكان البلاغ، وتم تحرير محضر وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبالفحص والتحريات تبين أن الجثة لفتاة في العقد الثالث من عمرها دون رأس تم تشكيل فريق بحث، وتم فحص بلاغات التغيب، وبتفريغ الكاميرات تبين أن رجل وبصحبة سيدة تبين أنها زوجته كانا يحملان الحقيبة التي عثر بداخلها على الجزء العلوي من الجثة، تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

أرشد المتهمان عن مكان رأس المجني عليها والجزء السفلي من جسدها داخل محول كهرباء بمنطقة أكتوبر، كما أرشد على السلاح «الساطور» المستخدم في تقطيع جثة المجني عليها.