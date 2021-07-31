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هيثم شعبان يقود أول مران مع سيراميكا كليوباترا

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هيثم شعبان يقود أول مران مع سيراميكا كليوباترا هيثم شعبان يقود أول مران مع سيراميكا كليوباترا

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قاد هيثم شعبان المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مرانه الأول بعد عودته من جديد، في المعسكر المغلق الذي يستمر لمدة 5 أيام في أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر.

وكان المهندس طارق أبوالعينين، المشرف العام على الكرة في نادى سيراميكا، أعلن عن تشكيل الجهاز الفنى الجديد، وفقا لرؤية هيثم شعبان، ويضم عمرو حسن مدربا عاما، وقائما بأعمال مدير شؤون اللاعبين، وعبدالحميد حسن «ميدو» مدربا عاما، ومصطفى عفيفى مدربا لحراس المرمى، ولويس أندريا مخططا للأحمال، وكريم فهمى، ويوسف يسرى محللا أداء.

وأكد المشرف العام على الكرة في نادى سيراميكا، استمرار الجهازين الطبى والإدارى بنفس طاقميهما دون تغيير.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر في جدول ترتيب الدورى العام، برصيد 33 نقطة، من 27 مباراة، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 12 مباراة، وخسر 8 مباريات، سجل مهاجموه 35 هدفا، واهتزت شباكه بمثلها.

المصرى اليوم

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