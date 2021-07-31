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حسم مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، ملف التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز لضمه مطلع الموسم الجديد.

وحصل مسؤولو الكرة بنادي الزمالك على توقيع نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، تمهيدًا لفتح المفاوضات مع إدارة النادي السماوي لحسم الصفقة بشكل نهائي.

من جانبه كشف مصدر بنادي الزمالك أن مسؤولي القلعة البيضاء فتحوا خطوط تواصل مع إدارة بيراميدز لطلب الحصول على خدمات نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق في الصيف الجاري.

ويسعى الزمالك لحسم صفقة دونجا لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز خط الوسط، خاصة بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي، الذي انتقل إلى صفوف الدحيل القطري.