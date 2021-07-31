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أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جولة مفاجئة لمتابعة أعمال تطوير منطقة العصافرة قبلي بحي المنتزه ثان، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، والتي جاءت تنفيذاً للبروتوكول الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء لتطوير ٧ مناطق عشوائية بتكلفة ٨١١ مليون جنيه، تخدم نحو ٢ مليون نسمة من السكان المحافظة.

وأوضح أن أعمال التطوير بمنطقة العصافرة قبلي تبلغ ٢٤٤ مليون جنيه، وعدد سكان المنطقة المستفيدين حوالي ٨٥ ألف أسرة، وتقع المنطقة على مساحة ٢٧٧ فدانا.

وأضاف أن أعمال التطوير شملت رصف الطرق بتكلفة ٩٣.٨ مليون جنيه، وتطوير شبكة الكهرباء والإنارة بتكلفة ١٢ مليون جنيه، وتطوير شبكات مياه الشرب بالكامل بتكلفة ٤٠.٦ مليون جنيه، وتطوير شبكة الصرف الصحي بتكلفة ٩٧.٦ مليون.

وخلال جولته؛ التقى المحافظ بعدد من أهالي المنطقة للاستماع إليهم، مؤكداً لهم أن أعمال التطوير تتم على قدم وساق لإنهاء كل أعمال التطوير في وقتها المحدد.

وشدد المحافظ على مسؤولي شركة نهضة مصر للنظافة ومسؤولي حي المنتزة ثان، بضرورة رفع القمامة أولا بأول، مكلفا المسؤولين بضرورة المتابعة يوميا، ومحاسبة أي مخالف أو مقصر .

بتكلفة 244 مليون جنيه .. محافظ الإسكندرية يعلن تفاصيل مشروع تطوير "العصافرة قبلي" (صور)

بتكلفة 244 مليون جنيه .. محافظ الإسكندرية يعلن تفاصيل مشروع تطوير "العصافرة قبلي" (صور)

بتكلفة 244 مليون جنيه .. محافظ الإسكندرية يعلن تفاصيل مشروع تطوير "العصافرة قبلي" (صور)

بتكلفة 244 مليون جنيه .. محافظ الإسكندرية يعلن تفاصيل مشروع تطوير "العصافرة قبلي" (صور)

بتكلفة 244 مليون جنيه .. محافظ الإسكندرية يعلن تفاصيل مشروع تطوير "العصافرة قبلي" (صور)

بتكلفة 244 مليون جنيه .. محافظ الإسكندرية يعلن تفاصيل مشروع تطوير "العصافرة قبلي" (صور)

بتكلفة 244 مليون جنيه .. محافظ الإسكندرية يعلن تفاصيل مشروع تطوير "العصافرة قبلي" (صور)

بتكلفة 244 مليون جنيه .. محافظ الإسكندرية يعلن تفاصيل مشروع تطوير "العصافرة قبلي" (صور)

بتكلفة 244 مليون جنيه .. محافظ الإسكندرية يعلن تفاصيل مشروع تطوير "العصافرة قبلي" (صور)