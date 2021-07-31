محافظ الاسكندرية يوجه بإزالة اشغالات الطرق ورفع تعديات الباعة الجائلين لمنع اعاقة حركة المارة (صور)

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كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية؛ رؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ حملات إزالة اشغالات الطريق وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام، وذلك لعدم إعاقة حركة المرور والمارة وللحد من هذه الظاهرة المسيئة للمظهر الحضاري للمدينة، مؤكدا الاستمرار في تطبيق حملات الإجراءات الاحترازية مع التشديد على أصحاب المحال والمقاهي بضرورة تواجد أجهزة لقياس درجات الحرارة، وتوفر المطهرات والمعقمات وإلزام مرتاديها بارتداء الكمامات مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ؛ شن حي المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود رئيس الحي، حملة مكبرة في شوارع (بشوارع حسن أمين سيدي بشر الترام، وخالد بن الوليد، طريق الجيش، والأرمن من شارع 45، والقاسمي من شارع 45) وأسفرت الحملة عن التحفظ على 33 إشغال طريق متنوعة معيقة لحركة المارة بالشوارع، وذلك لفرض هيبة الدولة ومنع التعدي على حرم الطريق العام، كما قامت أجهزة الحي بحل شدة خشبية بمنطقة المراغي للقضاء على بناء مخالف في المهد.

وعلى الصعيد ذاته، قام حي غرب بقيادة المهندسة سحر شعبان، رئيس الحي، بحملة للحد من انتشار إشغالات الطريق في شوارع الحي وتم خلالها التحفظ على عدد من الشيش في المقاهي تم التحفظ عليها وتحرير محاضر للمخالفين، وقد قامت الحملة برفع كافة اشغالات الطريق بشارع النيل وميدان باب سدرة.

وفي حي شرق، قامت الاجهزة التنفيذية برئاسة محارب هيلع رئيس الحي، بعدة حملات على شوارع شارع مصطفى كامل باكوس وشارع الفتح وشارع طمازين وشارع القومية العربية بالإضافة إلى إزالة الإشغالات من طريق الكورنيش، وأسفرت الحملات عن تحرير 29 مخالفة منها مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم الاهتمام بالنظافة العامة لمخالفات تموينية وعدم تأمين بيئة العمل ومخالفات لمخالفة قانون العمل، كما ضبطت إدارة إشغال الطريق بالحي 45 حالة إشغال مختلفة وتم إيداعها في شرطة المرافق، وأغلقت لجنة الغلق كافيه كائن في شارع الإذاعة باكوس، وتم فرض غرامات فورية على المخالفين قُدرت بمبلغ 27 ألف جنيه.

وخلال الحملات المكبرة التي شنها حي وسط برئاسة رجب النقيدي، أثناء المرور والتفتيش على المنشآت المخالفة بشوارع كلية الطب، قيصر ،سكر والبخت، محرم بك ،محطه الرمل، طريق الحرية ،فؤاد ،والاسكندراني ،ضبط 20 حالة اشغال ،والتحفظ على 44 شيشة، كما تم التحفظ على مكبرات الصوت الخاصة بالباعة الجائلين.

وفي حي العامرية ثان، قاد اللواء أشرف بهجت رئيس الحى حملة مكبرة بنطاق قرية الجزائر والطريق الصحراوي تم خلالها رفع 20 حالة اشغال طريق وتغريم عدد من المواطنين لعدم ارتداء كمامات.

وواصل حي الجمرك حملاته الصباحية لإزالة الإشغالات بنطاق الحي والتي استهدفت ميدان التحرير وعرابي، واسحاق النديم، والقائد جوهر، وأبى الدرداء، وقد أسفرت الحملة عن إزالة التعديات وضبط 61 حالة إشغال.

محافظ الاسكندرية يوجه بإزالة اشغالات الطرق ورفع تعديات الباعة الجائلين لمنع اعاقة حركة المارة (صور)

محافظ الاسكندرية يوجه بإزالة اشغالات الطرق ورفع تعديات الباعة الجائلين لمنع اعاقة حركة المارة (صور)

محافظ الاسكندرية يوجه بإزالة اشغالات الطرق ورفع تعديات الباعة الجائلين لمنع اعاقة حركة المارة (صور)